Türkiyənin tanınmış aktyoru Hüseyn Elmalıpınar 51 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, infarkt keçirən aktyor xəstəxanaya aparılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Qeyd edək ki, aktyor ən çox “Ezel” serialı və “Kolpaçino” filmlərindəki rolu ilə populyarlıq qazanıb.

