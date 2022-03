Nazirlik: "Altı günlük məktəblərdə martın 7-si dərs olacaq"

Altı günlük iş həftəsi olan təhsil müəssisələrində isə 5 mart iş gününə təsadüf etdiyindən növbəti həftənin bazar ertəsi – martın 7-si iş günü hesab edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Təhsil Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, Nazirlər Kabinetinin 3 mart 2022-ci il tarixli, 69 nömrəli Qərarına əsasən, iş və istirahət günlərinin ardıcıllığını təmin etmək məqsədilə 2022-ci il 7 mart iş günü ilə 5 mart istirahət gününün yerləri dəyişdirilib:

"Bununla əlaqədar beş günlük iş həftəsi olan təhsil müəssisələrində 5 mart iş günü, 7 mart isə qeyri-iş günü hesab edilir".

