Rusiyaya qarşı döyüşmək üçün dünyadan Ukraynaya axın var - Çox sayda keçmiş hərbçi...

Yaponiyadan 70 nəfər Rusiyaya qarşı döyüşmək üçün müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Tokiodakı səfirliyi açıqlama verib. Onların müraciəti müsbət cavablandırılıb. Məlumata görə, müraciət edənlərin əksəriyyəti ordunun keçmiş nümayəndələridir. Rusiyaya qarşı döyüşmək istəyənlərin yaşı 20-60 arası dəyişir.

Qeyd edək ki, prezident Vladimir Zelenski xarici ölkə vətəndaşlarına Rusiyaya qarşı döyüşmək üçün çağırış edib. Bu çağırışa cavab olaraq müxtəlif ölkələrdən minlərlə döyüşçü Ukraynaya getmək üçün müraciət edib.

