Müğənni Manaf Ağayevin həbs müddəti başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 15 sutkalıq həbsi başa çatan M. Ağayev ötən gecə azadlığa buraxılıb.

Qeyd edək ki, Manaf Ağayev işğaldan azad edilmiş Füzuli rayonuna icazəsiz səfər etdiyi üçün fevralın 18-də məhkəmənin qərarı ilə 15 sutka həbs edilmişdi.

