Ötən gün gecə saatlarında azadlığa çıxan müğənni Manaf Ağayevin səhhəti ilə bağlı heç bir problemi yoxdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Lent.az-a açıqlamasında ifaçının oğlu Müşfiq Ağayev deyib:

“Səhərdən bir çox insanlar zəng edir. Hər kəsə cavab vermək olmur. Atam evdədir, səhhəti ilə bağlı heç bir problemi yoxdur, özünü yaxşı hiss edir. Maraqlanan hər kəsə təşəkkür edirəm”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.