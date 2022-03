Zelenski: "Rusiya ordusu 10 minə yaxın canlı qüvvə itirib"

"Əminəm ki, biz tezliklə vətəndaşlarımıza qayıdın deyəcəyik".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski xalqa müraciətində bildirib.

“Əminəm ki, biz tezliklə vətəndaşlarımıza deyəcəyik: qayıdın, çünki sizi artıq heç bir təhlükə gözləmir. Polşadan, Rumıniyadan, Slovakiyadan və başqa ölkələrdən qayıdın"

Prezident bildirib ki, Ukraynanın bərpası üçün artıq qərar verilib:

"Artıq Ukraynanın bərpası üçün onlarla milyard dollar ayrılıb. Bu, ilk qərardır. Biz işğalçılara böyük zərbə vururuq. Rusiya ordusu 10 minə yaxın canlı qüvvə itirib. Bu dəhşətdir, əsgərlər 18-20 yaşındadır. Onlar niyə dföyüşdüklərini belə izah edə bilmirlər. Rusiya onlara ölümdən başqa da nəsə verə bilərdi. Biz danışıqlar nəticəsində əldə olunmuş razılaşmanın üzərimizə düşən hissəsinə əməl edirik”.

