Prezident bu qadınları "Tərəqqi" medalı ilə təltif edib - SİYAHI

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan qadınlarını “Tərəqqi” medalı ilə təltif edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə dövlət başçısı sərəncam imzalayıb.

Sərəncəmla, Azərbaycanın ictimai-mədəni həyatında səmərəli fəaliyyətlərinə görə və 8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə aşağıdakı şəxslər “Tərəqqi” medalı ilə təltif ediliblər:

Ağayeva Lyubov Aleksandrovna

Axundova Nəcibə Novruz qızı

Alızadə Sevinc Əsgərxan qızı

Əfrasiyabova Dilarə Paşa qızı

İmanova Mehriban Təyyar qızı

Qasımova Bahar Komandir qızı

Qəhrəmanova Yaqut Qəhrəman qızı

Mirzəzadə Gülqədəm Abdulalı qızı

Muxtarova Dilarə Əliəsgər qızı

Rzayeva Yazgül Həsənəli qızı

Salamova Gülnaz Mustafa qızı

Salehova Almas Yaqut qızı

Tağıyeva Leyla Çingiz qızı.

