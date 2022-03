Minsk öz ərazisinə raket hücumu ilə bağlı məlumatları təkzib etdi

"Belarusun ərazisinə raket hücumu barədə məlumat yalandır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Belarus Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İnna Qorbaçova bildirib. Bundan əvvəl Ukrayna KİV-ləri guya Rusiya təyyarələrinin Ukrayna ərazisindən Belarusun Kopani kəndini atəşə tutması barədə məlumat yayıb.

"Müdafiə Nazirliyi birmənalı olaraq bəyan edir ki, Belarus kəndinə raket hücumu barədə məlumat tamamilə cəfəngiyatdır", - Qorbaçova qeyd edib.

Xatırladaq ki, Ukrayna Dövlət Sərhəd Xidməti Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukrayna ilə sərhəddə Belarus ərazisinə zərbələr endirməsi barədə məlumat yaymışdı. Bildirilirdi ki, Rusiyanın Belarusun yaşayış məntəqələrinə bu cür hücumu və hərəkətləri Belarus Silahlı Qüvvələrini Ukrayna ilə müharibəyə cəlb etmək məqsədilə məqsədyönlü təxribatdır.

