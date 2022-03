Rusiya hərbçiləri Ukraynanın Çerniqov şəhərinin mikrorayonunda çörək sırasında dayanan dinc sakinləri atəşə tutublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Kanal 24” məlumat yayıb. Səhər saatlarında baş verən hadisə nəticəsində azı 10 nəfər həlak olub.

Həmin anların görüntüsünü təqdim edirik:

