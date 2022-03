Fövqəladə Hallar Nazirliyi qeyri-sabit və dumanlı hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilir ki, FHN əhaliyə müraciət edərək havaların qeyri-sabit və yağmurlu keçməsi, bəzi ərazilərdə intensiv xarakter alması, o cümlədən dağlıq ərazilərdə güclü qar yağması ilə əlaqədar müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırır.

