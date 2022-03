Azərbaycan yığmasının sabiq qapıçısı Kamran Ağayev əsas millidə işə başlayıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, veteran qolkiper baş məşqçi Canni De Byazinin köməkçisi təyin olunub.

Ağayev yığmada qapıçılar üzrə məşqçi funksiyasını yerinə yetirəcək.

