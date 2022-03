Laçın dəhlizində hərəkət dayandı

Rus sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Qarabağın bir sıra yollarında nəqliyyatın hərəkəti bağlanıb. O cümlədən, Laçın dəhlizi ilə Xankəndiyə gedən yolda da heç bir avtomobil hərəkət edə bilmir.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə informasiyanı “Sputnik Ermənistan” nəşri yayıb.



Mənbə yazır ki, saat 09:30-dan etibarən qar fırtınası ilə əlaqədar Saravan-Zəngər avtomobil yolu müvəqqəti bağlanıb, təmizləmə işləri aparılır.



Qorus-Sisyan-Vayk avtomobil yolunda yük maşınlarının hərəkəti qadağan edilib.

