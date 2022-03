"Komandam daha yaxşı oyun göstərə bilər" - Canni De Byazi

"Sabah hamımız milli forma altında Azərbaycan bayrağı üçün mübarizə aparmalıyıq".



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Canni De Byazi Latviyaya qarşı keçirəcəkləri yoldaşlıq oyunundan əvvəl mətbuat konfransında deyib.

“Əminəm ki, komandam daha yaxşı oyun göstərə bilər. Sabah da bunu göstərməliyik. İlk növbədə özümüzə inanmalı və taktiki baxımdan inkişaf etməliyik. Malta ilə oyunda taktiki problemlərimiz oldu. Futbolçularla bu barədə danışdım. İki məşq keçməyimizin də buna təsiri oldu. Əgər yaxşı oyun göstərsək, futbolçular öz mövqelərində bacardıqlarını edə bilsələr, nəticə qazanmaq mümkün olar. Nə zaman yaxşı oynasaq, topla rahat davransaq, bir-birimizi meydanda dəstəkləsək, hər bir rəqibə qarşı oynaya bilərik. Futbolda mümkün olmayan bir şey yoxdur. Bunun üçün ən əsası özümüzə inanmalıyıq.

Artıq 30 ildir məşqçi kimi işləyirəm. Böyük və kiçik komandalarda çalışmışam. Rəqibdən daha istəkli, aqressiv olmalıyıq. Əgər 3 ötürmə verə bilmiriksə, burada hücum futbolundan söhbət gedə bilməz. Malta ilə oyunda taktiki problemlər ola bilər. Amma texniki çatışmazlıqlar da var idi. Bu baxımdan inkişaf etməliyik. Birinci hissədə 2-3 epizod oldu ki, son ötürmələr düzgün olsaydı, təhlükəli ola bilərdik. Sabah dinamik və gənc komandaya qarşı oynayacağıq. Əvvəlki sistemlə qayıdırıq. Bu üzdən matçdan sonra bəhanə olmayacaq. Sabah hamımız milli forma altında Azərbaycan bayrağı üçün mübarizə aparmalıyıq. Bədavi Hüseynovdan başqa hamı hazırdır. Heyəti görmək üçün tələsməyək, sabahı gözləyək”, deyə baş məşqçi qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.