56 yaşlı kişi kirayədə yaşadığı şəxsi öldürdü

Bakıda qətl hadisəsi baş verib.

Suraxanı rayon prokurorluğundan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, martın 29-da Əmircan qəsəbəsində 1972-ci il təvəllüdlü Fəxrəddin Əsədovun öldürülməsi barədə məlumat daxil olub.

Araşdırmalarla zərərçəkmişin tanışı 1966-cı il təvəllüdlü Ravil Baybəyovun birgə kirayədə yaşadıqları mənzildə F.Əsədova bıçaqla xəsarət yetirərək onu qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

Faktla bağlı cinayət işi başlanıb. Ravil Baybəyov şübhəli şəxs qismində tutulub. İş üzrə istintaq davam edir.

