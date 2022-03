Azərbaycanla İraq arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasından 30 il ötür.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin tviter səhifəsində paylaşım edilib.

“Azərbaycan və İraq arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 3️0 illik yubileyi qeyd olunur. Bu münasibətlə İraq hökumətinə və xalqına ən xoş arzularımızı bildiririk. Əlaqələrimizin daha da inkişafını gözləyirik”, - nazirlikdən bildirilib.

