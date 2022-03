Qətərdə keçiriləcək dünya çempionatına 29 ölkə vəsiqə qazanıb

Qətərdə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatında bugünədək 29 ölkə vəsiqə qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, son 3 vəsiqənin taleyinə iyunda təşkil olunacaq pley-off qarşılaşmalarından sonra aydınlıq gələcək.

DÇ-2022-yə birbaşa vəsiqə qazananların və pley-off mərhələsində çıxış edəcək yığmaların siyahısı:

Avropa

Vəsiqə qazananlar (12): Belçika, Xorvatiya, Danimarka, İngiltərə, Fransa, Almaniya, Niderland, Polşa, Portuqaliya, Serbiya, İspaniya, İsveçrə

Afrika



Vəsiqə qazananlar (5): Kamerun, Qana, Mərakeş, Seneqal, Tunis

Asiya

Vəsiqə qazananlar (5): Qətər (təşkilatçı ölkə), İran, Yaponiya, Cənubi Koreya, Səudiyyə Ərəbistanı



Cənubi Amerika

Vəsiqə qazananlar (4): Argentina, Braziliya, Ekvador, Uruqvay



Şimali, Mərkəzi və Karib hövzəsi (CONCACAF)

Vəsiqə qazananlar (3): Kanada, ABŞ, Meksika

Okeaniya - Maksimum 1 komanda ilə təmsil olunacaq



Qeyd edək ki, DÇ-2022 noyabrın 21-dən dekabrın 18-dək keçiriləcək.

