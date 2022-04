Mikrob və virusları öldürən tərxunun faydaları

Ətirli tərxun güclü müalicəvi və profilaktik xüsusiyyətlərə malikdir.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən hər gün 5-6 sap tərxun yeməyin faydalarını təqdim edir.

1. Tərxun orqanizmdə virus və mikrobları öldürür, iltihabları azaldır, immuniteti möhkəmləndirir.

2. Sinir sisteminə çox müsbət təsir edir - sakitləşdirir, yuxunu tənzimləyir.

3. Həzm proseslərini yaxşılaşdırır, köpü və meteorizmi azaldır.

4. Güclü qurdqovucu xüsusiyyətlərə malikdir.



6. Damarların divarlarını möhkəmləndirir.



7. Kişilər üçün olduqca faydalıdır.

