Azərbaycan ani lotereyaları tarixində ən böyük uduş - 200 000 manat qazanıldı

“Azərlotereya” ASC tərəfindən təşkil olunan ani lotereyalar böyük uduşları ilə sevindirməyə davam edir.

“40 000 000 Pul Yağışı” ani lotereyası satışa çıxarıldığı mart ayından etibarən lotereya həvəskarlarının böyük marağına səbəb olub. Lotereyada ard-arda bir neçə uduş öz şanslı qaliblərinə qismət olub.

Azərbaycanda ani lotereya oyunları tarixində ən böyük uduş - 200.000 manat qazanıldı. 200.000 manat məbləğində böyük uduş Ağdaş rayonu sakini tərəfindən udulub. “40 000 000 Pul Yağışı” ani lotereyasında bu yeğanə uduş olmayıb. Hər biri 10.000 manat dəyərində olan 6 uduş isə Bakı, Xırdalan, Cəlilabad, Lənkəran və Xaçmazda qazanılıb.

Lotereyaların təşkilində şəffaflıq və uduş fondlarına gəldikdə isə qeyd edək ki, “Azərlotereya”nın təşkil etdiyi ani lotereyalar dünyanın aparıcı şans oyunları şirkəti olan “Scientific Games” ilə əməkdaşlıq çərçivəsində hazırlanır. Hər bir ani lotereya biletinin arxasında bilet və uduşların sayı aydın şəkildə yazılır. Lotereya oyunlarında uduşları qazananların adı və soyadları yalnız uduş qazanan şəxslərin icazəsi ilə mümkündür.

Xatırladaq ki, lotereya bir şans oyunudur. Lotereya oyunlarında iştirak əyləncəli vaxt keçirmək, bəxtin sınanması ilə müşayiət olunur. Bu oyunlarda iştirak etmək boş vaxtın səmərəli və əyləncəli keçirilməsi ilə nəticələnməlidir.

“Azərlotereya” ASC yalnız qanunla nəzərdə tutulan qaydada təşkil olunan lotereya oyunlarında iştirak etməyi tövsiyə edir. Qeyd edək ki, 18 yaşı tamam olmuş şəxslər lotereya oyunlarında könüllü şəkildə iştirak edə bilərlər.

“40 000 000 Pul Yağışı” ani lotereyası, eləcə də “Azərlotereya” ASC-nin digər ani lotereyaları “Brilliant”, “Şans ulduzu”, “Qızıl” biletlərini bütün “Misli” məntəqələri və lotereya satış nöqtələri, “Azərpoçt” şöbələri, “Maxi.az” və “Optimal Elektronika” mağazalar şəbəkəsində əldə edə bilərsiniz.

