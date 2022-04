Müğənni Manaf Ağayevin TikTok paylaşımı sosial şəbəkələrdə gündəm olub.

Metbuat.az olay-a istinadən xəbər ki, həmin kadrlarda Əməkdar artist Yusif Mustafayevin məclislərin birində ana muğamı səsləndirdiyi anlar yer alıb.

Lakin müğəninin ifası istifadəçilər tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Bir çoxu onu tənqid edərək səsinin bu ifaya uyğun olmadığını bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.