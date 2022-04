Argentinada baş verən hadisə böyük rezonans doğurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 3 yaşlı Mariela Eskalante adlı uşaq naməlum şəraitdə evdən itib. Axtarışlardan sonra o yaşadığı evdən 3 kilometr məsafədə yerləşən tarladakı çüxurda tapılıb. Uşağın iddiasına görə, onu qəribə görünüşlü varlıq qaçırıb. Naməlum varlıq ona ABŞ-a gedə biləcəklərini ifadə edib.

Uşağın görünüşünü təsvir etdiyi naməlum varlıq isə Goblinə bənzədilib. Qeyd edək ki, Godbin mifi ilə bağlı Argentinada bir sıra iddialar var.

