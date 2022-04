ABŞ-ın bütün liderlərini öldürsək belə Süleymaninin qisasını ala bilmərik - İranlı komandan

“İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun “Qüds” xüsusi bölməsinin rəhbəri general Qasım Süleymani o qədər böyük xarakter idi ki, ABŞ-ın bütün liderlərini öldürsək belə yenə də onun intiqamını ala bilmərik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, İran ordusunun Baş komandanı Muhammed Pakpur İranın dövlət mediasına belə açıqlama verib. O bildirib ki, İran Süleymaninin yolu ilə gedərək, onun intiqamını almalıdır.

Qeyd edək ki, general Qasım Süleymani iki il əvvəl ABŞ ordusunun hücumu nəticəsində Bağdadda öldürülüb.

