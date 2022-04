“Beşiktaş”ın futbolçusu Fransisko Montero avtomobil qəzasına düşüb.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, qəza zamanı ispaniyalı müdafiəçinin ailəsi də avtomobildə olub. Lakin xoşbəxtlikdən heç kim xəsarət almayıb.

Qeyd edək ki, Fransisko Montero 2020-ci ildən “Beşiktaş”da çıxış edir.

