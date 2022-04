AFFA-nın Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri və İcraiyyə Komitəsinin üzvü Könül Mehdiyeva növbəti beynəlxalq təyinat alıb.

Metbuat.az milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən məlumatına görə, Mehtiyeva Fransanın qadınlardan ibarət "Lion" və PSJ komandaları arasında keçiriləcək Çempionlar Liqasının yarımfinal mərhələsinin ilk oyununda UEFA nümayəndəsi olacaq.

Qeyd edək ki, qarşılaşma aprelin 24-də keçiriləcək.

