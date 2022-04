ABŞ Ukraynaya növbəti hərbi yardım paketini göndərəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna xarici işlər naziri Dmitri Kuleba tviterdə bildirib.

Kuleba bu barədə ABŞ Dövlət katibi Entoni Blinkenlə telefon danışığı zamanı razılığa gəlib.

Həmçinin, tərəflər arasında Rusiyaya qarşı tətbiq olunacaq növbəti sanksiyalarla bağlı mövqelər razılaşdırılıb.

