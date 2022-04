"Şamaxı" klubunun baş məşqçisi Sənan Qurbanov istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 42 yaşlı mütəxəssis qərarını səfərdə "Qarabağ"a 0:8 hesabı ilə uduzduqları Premyer Liqanın XXIII tur matçından sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib.

O bildirib ki, acı məğlubiyyətdən sonra rəhbərliklə danışdığını bildirib: "Gələcək oyunlarda komandaya uğurlar arzu edirəm. Burada kubok qazandım, yaxşı günlərimiz oldu. Amma bu cür məğlubiyyətin ardından qalmaq mümkün deyil".

