Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyev “Sərhədçi” klubunun prezidenti, “Şöhrət” ordenli məşqçi Firdovsi Umudova və güləş üzrə 3 qat dünya, Avropa çempionu Hacı Əliyevə yeni rütbə verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, polkovnik-leytenant olan F.Umudova vaxtından əvvəl polkovnik, baş leytenant olan Hacı Əliyevə isə kapitan rütbələri təqdim edilib.

Onların hər ikisinə xidmətlərinə görə mükafatlandırılıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.