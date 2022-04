Yerli vaxtla saat 05:05-də Mingəçevir stansiyasından 6 km cənub-qərbdə Yevlax ərazisində zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb.

Bildirilib ki, maqnitudası 3,3, dərinliyi isə 26 km olan yeraltı təkanlar episentrdə və yaxın yaşayış məntəqələrində 3 bala qədər hiss olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.