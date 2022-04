Qarabağda Rusiya sülhməramlılarının məsuliyyət zonasında Ermənistan tərəfi atəşkəs rejimi pozub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

“Rusiya sülhməramlı kontingentinin məsuliyyət zonasında Ermənistan tərəfindən atəşkəs rejiminin 1 dəfə pozulması faktı qeydə alınıb”, - deyə Nazirliyin açıqlamasında deyilir.

