Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF) 2022-ci ilin 1-ci rübü üzrə investisiya fəaliyyətinin yekunları, eləcə də gəlir və xərclərinə dair məlumat yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, infoqrafikalarla aşağıdakı keçidlərdən tanış ola bilərsiniz:

ARDNF-nin 2022-ci ilin 1-ci rübü üzrə investisiya fəaliyyətinin yekunları

ARDNF-nin 2022-ci ilin yanvar-mart ayları üzrə gəlir və xərclərinə dair məlumat

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.