“Real Madrid ” keçmiş futbolçusu Kriştiano Ronaldo və sevgilisi Corcina Rodrigesə yeni doğulan əkiz övladlarından oğlunun vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klub açıqlama yayıb.

““Real” futbol klubu, onun prezidenti, Direktorlar Şurası Ronaldo və Corcina Rodriqesə onların övladlarından birinin vəfatından dərin kədər hissi keçirdiyini bildirir. Klub onların ağrısını bölüşür və sevgilərini göndərir”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.