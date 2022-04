Bu ilin birinci rübündə ölkə ərazisində təbii qaz istehlakı 4,8 mlrd. kub metr təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə SOCAR məlumat yayıb.

Bildirilir ki, bu ilin yanvar-mart aylarında ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə qaz istehlakı 9,3% artıb.

Karbamid və Metanol zavodlarının istehsal həcmlərinin kəskin artımı, həmçinin ölkədə qazlaşdırma səviyyəsinin 96,3%-ə yüksəlməsi qaz istehlakının artımına təsir göstərib.

