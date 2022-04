Gizli inkişaf edən xəstəlik - MÜALİCƏ OLUNMASA... / VİDEO

Bəzi xəstəliklər gizli inkişaf edir. Bəzənsə əlamətlərlə özünü büruzə verir. Ancaq biz ona diqqət yetirmirik.

Haqqında danışılan xəstəlik insanın sağlamlığı və hətta həyatı üçün təhlükəli hesab olunur. Belə ki, uzun müddət müalicə olunmayan xəstəlik miokard infarktına, insulta, ürək çatışmazlığına, qulaqcıqların səyrici aritmiyasına, aşağı ətraf damarlarının xəstəliklərinə, görmə qabiliyyətinin itirilməsinə və böyrək çatışmazlığı kimi fəsadlara yol aça bilər.

Metbuat.az “Sağlam Yaşam” youtube kanalının bununla bağlı hazırladığı videonu tədim edir:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.