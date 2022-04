Yüksək təzyiq bir sıra sağlamlıqla bağlı problemlərə yol aça bilər. Bu baxımdan təzyiq normada saxlanılmalıdır.

Hipertansiyon olaraq adlandırılan yüksək təzyiq əksər insanlarda rastlanılan xəstəlikdir. Stress, yorğunluq, hərəkətsizlik, aclıq, susuzluq kimi bir çox faktorlara diqqət edilmədiyi təqdirdə boyunca kirəclənmə, damarların çatlaması və s kimi problemlər yarana bilər.

Bəs nə etmək lazımdır?

