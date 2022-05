2-ci tip şəkərli diabet çox yayılmış və müxtəlif ağır fəsadlar verən xəstəlikdir.

Lakin həkimlərin fikirinə görə, müəyyən şərtlərə əməl etdikdə bu xəstəliyə tam kontrol etmək, xəstəliyin fəsadlarının riskini minimuma çatdırmaq mümkündür.

Metbuat.az “Sağlam Yaşam” youtube kanalının bu barədə hazırladığı məlumatı təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.