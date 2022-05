Müğənni Manaf Ağayev yeni görüntüləri ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, sənətçi bu dəfə doğma rayonu olan Füzuliyə yollanıb. Hər zaman bölgələrə toyla bağlı səfər edən ifaçı bu dəfə yas mərasimində iştirak edib. O, yaxın dostunun vida mərasiminə və dəfninə qatılıb.

Müğənninin yas mərasimində iştirak etdiyi görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılaraq müzakirələrə səbəb olub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.