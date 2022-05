“Azad Azərbaycan” MTRK-nın prezidenti Azər Xəlilov, yeni təyinatlarla bağlı əmr imzalayıb.



Telekanaldan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, əmrə əsasən “Bu Şəhərdə” layihəsinin rəhbəri Müşfiq Abbasov ATV rəhbərinin kreativ texnologiyalar və əyləncəli verilişlər üzrə müşaviri, tanınmış ssenarist Fariz Əliyev isə ATV-nin icraçı direktorunun yaradıcılıq məsələləri üzrə müavini vəzifələrinə təyin olunublar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.