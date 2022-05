Bu gün Konfrans Liqasında finalçılar bəlli olacaq

Bu gün futbol üzrə UEFA Konfrans Liqasında yarımfinal mərhələsinin cavab oyunları keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla finala vəsiqə qazanan komandalar bəlli olacaq.

UEFA Konfrans Liqası, yarımfinal

Cavab oyunları

5 may

23:00. "Roma" (İtaliya) - "Lester" (İngiltərə)

Baş hakim: Srcan Yovanoviç (Serbiya)

Roma, "Olimpiko" stadionu

İlk oyun - 1:1.

23:00. "Marsel" (Fransa) - "Feyenoord" (Niderland)

Baş hakim: Sandro Şerer (İsveçrə)

Marsel, "Velodrom" stadionu

İlk oyun - 2:3

Qeyd edək ki, Konfrans Liqasında final görüşü mayın 25-də Albaniyanın paytaxtı Tiranadakı Milli Arenada oynanılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.