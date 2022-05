Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyəyə səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Anadolu" agentliyi məlumat yayıb.

Mayın 14-də baş tutacaq səfərdə Azərbaycan Prezidenti türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla birgə Rizə-Artvin hava limanının açılışında iştirak edəcək.

