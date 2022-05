Karantin rejimi tam aradan qaldırılacaq? - Nazir AÇIQLADI

"Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin tam aradan qaldırılması məsələsində tələsmək olmaz".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Səhiyyə naziri Teymur Musayev jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

O qeyd edib ki, koronavirusun yeni ştamları meydana çıxa bilər: “Maska rejimi ləğv olunub, indi isə tək-tük məhdudiyyətlər var ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrinə əsasən, biz də payız aylarında ayıq-sayıq olmalıyıq. Çünki istənilən halda, koronavirusun yeni ştamları çıxa bilər, bu baxımdan, yeni mutasiyası olub-olmamasını bilmədiyimiz üçün mümkün qədər diqqətli olmalıyıq”.

