Dünya birjalarında neft qiymətləri azalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu saata olan göstəricilərə görə, Londonun ICE birjasında “Brent” markalı neftin bir barelinin qiyməti 1,66% azalaraq 105,73 dollar olub. Nyu-Yorkun NYMEX birjasında WTI markalı neftin bir barelinin qiyməti isə 1,77% azalaraq 103,84 dollar olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.