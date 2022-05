Azərbaycan Premyer Liqası: "Qarabağ"dan rekord göstərici

“Qarabağ” 2021/22 mövsümündə 10-cu dəfə böyük hesabla qələbə qazanıb.

Metbuat.az Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu, XVI turdan təxirə salınan “Sumqayıt”la matçda gerçəkləşib. 5:0 hesabı ilə qalib gələn kollektiv əvvəlki 25 matçda 9 dəfə üç və ya daha çox top fərqilə üstün olub.

Qurban Qurbanovun baş məşqçi olduğu komanda Premyer Liqadakı bütün rəqibləri ilə görüşlərdə belə qələbə əldə edib. “Qarabağ” “Neftçi” (4:0), “Zirə” (3:0), “Qəbələ” (5:1), “Sabah” (5:1) və “Şamaxı”nı (8:0) bir, “Səbail”i (3:0, 5:1) iki, “Sumqayıt”ı (4:0, 3:0, 5:0) üç dəfə böyük hesabla üstələyib.

Bu, son 8 mövsümün rekord göstəricisidir. Daha çox böyükhesablı qələbəyə sonuncu dəfə 2013/2014 mövsümündə təsadüf olunub. Həmin vaxt “Qarabağ” 11 belə nəticəyə imza atıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.