Şuşada keçirilən V "Xarıbülbül" Beynəlxalq Folklor Festivalı başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, festivalın sonuncu günündə də milli və beynəlxalq sənətçilər, ifaçı və rəqqaslar çıxış edib.

Qeyd edək ki, Şuşada ilk "Xarıbülbül" festivalı xanəndə Seyid Şuşininskinin 100 illik yubileyi ilə bağlı 1989-cu ildə keçirilib.

