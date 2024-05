"Sehirli xalat" filminin aktyorları Əməkdar mədəniyyət işçisi Yusif Şeyxov və aktrisa Solmaz Hətəmova illər sonra bir araya gəliblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar İTV-nin "Sabahın xeyir, Azərbaycan" verilişində qonaq olublar.

Sənətçilər 1964-cü ildə yayımlanan ekran işində necə rol aldıqlarından söz açıblar.

Qeyd edək ki, S. Hətəmova filmdə "Zərifə", Yusif Şeyxov isə "Eldar" obrazını ifa edib.

Daha ətraflı videoda:

