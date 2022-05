Rusiya ordusu vağzalı bombaladı: Yüzlərlə ölü var

Rusiya Lvov vilayətində Donbasa göndərilmək üzrə olan silahların olduğu vağzalı bombalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, silahlar Ukraynaya ABŞ-dan və Avropa ölkələrindən göndərilib. Hücum zamanı yüksək dəqiqliyə malik raketlərdən istifadə edilib. Raketlər dənizdən atılıb. Həmçinin Desna və Sumi bölgələrində də hərbçilər hədəfə alınıb.

Dontesk bölgəsində isə silah anbarları vurulub. Hücumlar zamanı 470-dən çox ukraynalı əsgərin həlak olduğu açıqlanıb.

