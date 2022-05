UEFA Avropa Liqasının qalibi bəlli olacaq

Bu gün UEFA Avropa Liqasında 2021/2022 mövsümünə yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, turnirin final oyununda Almaniyanın "Ayntraxt" (Frankfurt) və Şotlandiyanın "Reyncers" klubları üz-üzə gələcəklər. İspaniyanın Sevilya şəhərindəki "Ramon Sançes Pisxuan" stadionunda oynanılacaq qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq. Matçı sloveniyalı FIFA referisi Slavko Vinçiç idarə edəcək.

Bu iki komanda ilk dəfə avrokubokların finalında qarşılaşacaq.

Qeyd edək ki, Avropa Liqasının son qalibi İspaniya "Vilyarreal"ı olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.