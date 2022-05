Qırğızıstan-Özbəkistan sərhədində iri tunel aşkar edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, uzunluğu 270 metrə çatan tunel 15 metr dərinlikdə qazılıb. Qırğızıstanın Milli Təhlükəsizlik təşkilatından bildirilib ki, tunelin genişliyi 1,5 metrdir. Məlumata görə, tunelin başlanğıcı sərhədə yaxın bölgədə yerləşən mənzilin həyətindən başlayır. Evin sahibi nəzarətə alınıb. Tunelin hansı məqsədlə qazıldığı məlum deyil.

