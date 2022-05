Azərbaycanlı xanım müğənni həbsxanada EVLƏNDİ - VİDEO

Müğənni Əminə Şirin şəxsi həyatı ilə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Şourum" proqramına qonaq olan ifaçı ilk dəfə həbsxanada evlənməsindən danışıb. Sənətçi ikinci həyat yoldaşının məhkum olunduğunu, buna görə də həbsdə evlənməli olduğunu dilə gətirib.

Müğənninin bu evlilikdən bir qız övladı dünyaya gəlib. O, hazırda ikinci həyat yoldaşından ayrılıb. Əminə buna səbəb kimi həmin insanın həbsdən çıxdıqdan sonra tamamilə dəyişdiyini göstərib.

