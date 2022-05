“Sabah” klubu Azərbaycan milli komandasının futbolçusu Aleksey İsayevlə yeni müqavilə bağlayıb.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 26 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə bağlanmış yeni müqavilənin müddəti 2025-ci ilin mayınadəkdir.

Aleksey İsayev 2020-ci ilin iyul ayından “Sabah”ın uğurları üçün çalışır. O, bu müddətdə komandamızın heyətində 50 oyun keçirib, 7 qola imza atıb.

