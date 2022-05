10 ölkə ilə müqavilə, hərbi bazalar, ticarət yollarının nəzarətə götürülməsi - İNANILMAZ PLAN həyata keçirilir

Çin Sakit Okeanında yerləşən 10 ada ölkəsi ilə bir sıra müqavilələr imzalamağa hazırlaşır,

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, müqavilələr “Ümumi İnkişaf proqramı” adıyla həyata keçiriləcək. Sənədə görə, Çin müqavilə imzaladığı ölkələrin təhlükəsizlik qüvvələrinə təlimlər keçə, hüquqi əməkdaşlıqları artıra, balıqçılıq sahəsində əməkdaşlığı artıra və digər əməkdaşlıqlar edə bilər. Çinin şərti müqavilə imzalanan ölkələrin Tayvanı Pekinin tərkibində qəbul etməsidir.

Ekspertlər isə hesab edir ki, Çinin məqsədi Sakit okeanında hərbi fəaliyyətini artırmaqdır. İddia edilir ki, Çin həmin ölkələrdə hərbi bazalar quraraq, ABŞ-ın bölgədəki rolunu azaltmaq, ticarət yollarını nəzarətə götürmək istəyir. Ekspertlər bu həmlənin regionda güc balansını ciddi şəkildə dəyişəcəyini irəli sürür.

