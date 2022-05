Manaf Ağayev bu məşhur müğənniyə ev hədiyyə etdi - VİDEO

Müğənni Manaf Ağayev yeni açıqlamaları ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi "Şourum" verilişinə müsahibəsi zamanı avtomobillərinin qiymətinin şişirdilməsindən şikayətlənib. O, elə də bahalı maşınlar idarə etmədiyini deyib.

Ağayev açıqlamaları zamanı digər həmkarlarının toylara ondan baha qiymətə getdiklərini bildirib. "Toylar kralı" adlandırılan sənətçi ən bahalı kostyumunun qiymətinin 2000-2500 AZN olduğunu qeyd edib.

Sənətçi bir zamanlar həmkarı Samir Piriyevə ev alması məsələsini də toxunub. Manaf müğənni dostuna mənzil aldığını təsdiqləyib.

Ətraflı videoda:

